Ericsson
  • Sahod
  • Solution Architect

  • Lahat ng Solution Architect na Sahod

Ericsson Solution Architect Sahod

Ang Solution Architect kompensasyon in Canada sa Ericsson ay mula CA$143K bawat year para sa JS6 hanggang CA$157K bawat year para sa JS7. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$158K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ericsson. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
CA$226K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Ano ang mga antas ng karera sa Ericsson?

Kasamang mga Titulo

Mga Madalas na Tanong

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Solution Architect hos Ericsson in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$178,126. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ericsson for Solution Architect rollen in Canada er CA$158,259.

