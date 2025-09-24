Ericsson Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Sweden sa Ericsson ay mula SEK 425K bawat year para sa JS4 hanggang SEK 942K bawat year para sa JS8. Ang median na yearng kompensasyon in Sweden package ay umabot sa SEK 689K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ericsson. Huling na-update: 9/24/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
