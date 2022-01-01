Direktoryo ng mga Kumpanya
Enfusion
Enfusion Mga Sweldo

Ang sahod ng Enfusion ay mula $50,113 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Project Manager in India sa mababang hanay hanggang $120,750 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Enfusion. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $121K

Pul-Stak Software Inhinyero

Business Analyst
Median $110K
Accountant
$116K

Information Technologist (IT)
$61K
Project Manager
$50.1K
Technical Program Manager
$78.4K
Technical Writer
$67.3K
Mga Madalas na Tanong

Iba pang Resources