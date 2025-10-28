Continental Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang Arkitekto ng Solusyon kompensasyon in India sa Continental ay umabot sa ₹2.61M bawat year para sa Solution Architect. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Continental. Huling na-update: 10/28/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --