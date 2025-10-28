Direktoryo ng mga Kumpanya
Continental
Continental Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang Arkitekto ng Solusyon kompensasyon in India sa Continental ay umabot sa ₹2.61M bawat year para sa Solution Architect. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Continental. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹2.19M - ₹2.57M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Continental in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,731,936. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Continental para sa Arkitekto ng Solusyon role in India ay ₹1,914,690.

Iba pang Resources