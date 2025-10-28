Direktoryo ng mga Kumpanya
Continental
Continental Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Ang average na Teknologist ng Impormasyon (IT) kabuuang kompensasyon sa Continental ay mula RON 40.5K hanggang RON 57.7K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Continental. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RON 46.4K - RON 54.3K
Romania
Karaniwang Range
Posibleng Range
RON 40.5KRON 46.4KRON 54.3KRON 57.7K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Continental?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa Continental ay may taunang kabuuang bayad na RON 57,730. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Continental para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role ay RON 40,460.

