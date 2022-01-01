Direktoryo ng mga Kumpanya
ConocoPhillips
ConocoPhillips Mga Sweldo

Ang sahod ng ConocoPhillips ay mula $80,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $402,000 para sa isang Business Development sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ConocoPhillips. Huling na-update: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Inhinyero ng Software
Median $80K
Accountant
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Business Analyst
$88.8K
Business Development
$402K
Chemical Engineer
$121K
Siyentipiko ng Data
$287K
Financial Analyst
$174K
Geological Engineer
$275K
Mechanical Engineer
$279K
Manager ng Produkto
$127K
Technical Program Manager
$212K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa ConocoPhillips ay Business Development at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $402,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ConocoPhillips ay $150,499.

Iba pang Resources