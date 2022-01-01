Direktoryo ng mga Kumpanya
General Motors Mga Sweldo

Ang sahod ng General Motors ay mula $44,446 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Konsultant sa Pamamahala sa mababang hanay hanggang $277,400 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng General Motors. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
L5 $102K
L6 $126K
L7 $174K
L8 $263K

Mobayl Software Inhinyero

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Networking Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Sistemas Inhinyero

Riserts Sayentist

Manager ng Produkto
L6 $112K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Mechanical Engineer
L5 $90K
L6 $113K
L7 $135K
L8 $97.5K

Manufacturing Engineer

CAE Engineer

Hardware Engineer
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Embedded Hardware Engineer

Siyentipiko ng Data
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Disenyor ng Produkto
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX Disayner

Manager ng Software Engineering
L7 $200K
L8 $224K
L9 $277K
Solution Architect
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Business Analyst
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Information Technologist (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Technical Program Manager
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Project Manager
L6 $114K
L7 $143K
Program Manager
L6 $128K
L7 $160K
Financial Analyst
L5 $98.9K
L6 $110K
Controls Engineer
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Recruiter
Median $200K
Business Development
Median $148K
Data Analyst
Median $123K
Accountant
Median $100K

Technical Accountant

Cybersecurity Analyst
Median $100K
Data Science Manager
Median $200K
Graphic Designer
Median $135K
Human Resources
Median $102K
Sales
Median $100K
Administrative Assistant
$60.5K
Business Operations Manager
$225K
Corporate Development
$86.2K
Customer Service
$135K
Electrical Engineer
$137K
Legal
$116K
Konsultant sa Pamamahala
$44.4K
Marketing Operations
$89.6K
Materials Engineer
$213K
Optical Engineer
$198K
UX Researcher
$149K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa General Motors, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

