  • Sahod
  • Technical Program Manager

  • Lahat ng Technical Program Manager na Sahod

Comcast Technical Program Manager Sahod

Ang median na Technical Program Manager kompensasyon in United States package sa Comcast ay umabot sa $185K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Comcast. Huling na-update: 9/23/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
Kabuuan bawat taon
$185K
Antas
L4
Pangunahing Sahod
$145K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$10K
Mga taon sa kumpanya
2-4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5-10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Comcast?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

15%

TAON 1

15%

TAON 2

15%

TAON 3

15%

TAON 4

40%

TAON 5

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa Comcast, ang RSU + Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 15% nag-vest sa 1st-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 2nd-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 3rd-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 4th-TAON (15.00% taunan)

  • 40% nag-vest sa 5th-TAON (40.00% taunan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa Comcast, ang RSU + Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Technical Program Manager sa Comcast in United States ay may taunang kabuuang bayad na $305,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Comcast para sa Technical Program Manager role in United States ay $184,000.

Iba pang Resources