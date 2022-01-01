Direktoryo ng mga Kumpanya
Disney
Disney Mga Sweldo

Ang sahod ng Disney ay mula $42,326 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales in India sa mababang hanay hanggang $427,988 para sa isang Manager ng Produkto in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Disney. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer I $144K
Software Engineer II $178K
Senior Software Engineer $222K
Lead Software Engineer $306K

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Sekyuriting Software Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Web Debeloper

Manager ng Produkto
P2 $147K
P3 $179K
P4 $253K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $428K
Disenyor ng Produkto
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $169K

UX Disayner

Manager ng Software Engineering
M2 $371K
M3 $354K
M5 $358K
Financial Analyst
Median $109K
Siyentipiko ng Data
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Data Analyst
Median $120K
Project Manager
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Technical Program Manager
Median $184K
Business Analyst
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Cybersecurity Analyst
Median $158K
Program Manager
Median $180K
Data Science Manager
Median $400K
Product Design Manager
Median $328K
Solution Architect
Median $416K

UX Researcher
Median $158K
Customer Service
Median $60K
Human Resources
Median $140K
Accountant
Median $85K

Business Development
Median $165K
Marketing Operations
Median $150K
Recruiter
Median $115K
Administrative Assistant
$50.3K
Business Operations
$296K
Business Operations Manager
$53.6K
Controls Engineer
$93.5K
Corporate Development
$226K
Graphic Designer
$90.5K
Hardware Engineer
$85.6K
Information Technologist (IT)
Median $178K
Legal
Median $266K
Konsultant sa Pamamahala
$86.2K
Marketing
$209K

Sales
$42.3K
Total Rewards
$148K
Venture Capitalist
$95.9K

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Disney, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

33%

TAON 1

33%

TAON 2

34%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Disney, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (16.50% tuwing anim na buwan)

  • 34% nag-vest sa 3rd-TAON (17.00% tuwing anim na buwan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Disney, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Disney ay Manager ng Produkto at the P7 level na may taunang kabuuang bayad na $427,988. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Disney ay $158,000.

