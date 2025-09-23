Citadel Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Citadel ay mula $405K bawat year para sa L1 hanggang $608K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $525K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citadel. Huling na-update: 9/23/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
