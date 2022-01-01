Direktoryo ng mga Kumpanya
Ramp
Ramp Mga Sweldo

Ang sahod ng Ramp ay mula $76,380 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $595,400 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Ramp. Huling na-update: 10/25/2025

Inhinyero ng Software
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend Software Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Disenyor ng Produkto
Median $189K

UX Disayner

Web Disayner

Recruiter
Median $135K

Manager ng Produkto
Median $275K
Marketing
Median $200K

Produktong Marketing Maneher

Business Operations
$149K
Business Analyst
$261K
Customer Service
$76.4K
Siyentipiko ng Data
$161K
Human Resources
$333K
Sales
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Manager ng Software Engineering
$269K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Ramp, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Ramp ay Inhinyero ng Software at the Staff Software Engineer level na may taunang kabuuang bayad na $595,400. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ramp ay $259,416.

