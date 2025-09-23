Direktoryo ng mga Kumpanya
Cirrus Logic
Cirrus Logic Technical Program Manager Sahod

Ang average na Technical Program Manager kabuuang kompensasyon in United Kingdom sa Cirrus Logic ay mula £99.4K hanggang £141K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cirrus Logic. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

£113K - £128K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
£99.4K£113K£128K£141K
Karaniwang Range
Posibleng Range

£121K

Ano ang mga antas ng karera sa Cirrus Logic?

Mga Madalas na Tanong

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Technical Program Manager na Cirrus Logic in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £141,296. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cirrus Logic para a função de Technical Program Manager in United Kingdom é £99,386.

