  • Sahod
  • Solution Architect

  • Lahat ng Solution Architect na Sahod

Bosch Global Solution Architect Sahod

Ang Solution Architect kompensasyon in Germany sa Bosch Global ay umabot sa €103K bawat year para sa EG16. Ang median na yearng kompensasyon in Germany package ay umabot sa €101K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bosch Global. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Solution Architect sa Bosch Global in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €126,781. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa Solution Architect role in Germany ay €103,195.

