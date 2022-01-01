Direktoryo ng mga Kumpanya
Celonis
Celonis Mga Sweldo

Ang sahod ng Celonis ay mula $42,346 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst in Spain sa mababang hanay hanggang $205,800 para sa isang Human Resources in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Celonis. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Sales Engineer
Median $202K
Manager ng Produkto
Median $150K

Manager ng Software Engineering
Median $171K
Business Analyst
Median $42.3K
Konsultant sa Pamamahala
Median $200K
Disenyor ng Produkto
Median $94.3K
Customer Service
$181K
Customer Success
$201K
Data Science Manager
$89.5K
Siyentipiko ng Data
$89.1K
Financial Analyst
$63.8K
Human Resources
$206K
Marketing
$88.6K
Marketing Operations
$90.5K
Partner Manager
$131K
Program Manager
$164K
Project Manager
$159K
Recruiter
$111K
Sales
$115K
Solution Architect
$94.5K

Data Architect

Technical Program Manager
$201K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Celonis, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Celonis is Human Resources at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Celonis is $119,777.

