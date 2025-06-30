Direktoryo ng mga Kumpanya
BlueDot
BlueDot Mga Sweldo

Ang sahod ng BlueDot ay mula $64,974 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Financial Analyst sa mababang hanay hanggang $112,110 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng BlueDot. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Siyentipiko ng Data
$79.1K
Financial Analyst
$65K
Disenyor ng Produkto
$88.3K

Manager ng Produkto
$112K
Inhinyero ng Software
$109K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at BlueDot is Manager ng Produkto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,110. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BlueDot is $88,271.

