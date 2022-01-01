Direktoryo ng mga Kumpanya
BlueCat Mga Sweldo

Ang sahod ng BlueCat ay mula $74,625 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $131,742 para sa isang Sales sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng BlueCat. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $74.6K
Disenyor ng Produkto
$74.6K
Manager ng Produkto
$129K

Sales
$132K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa BlueCat ay Sales at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $131,742. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa BlueCat ay $101,866.

