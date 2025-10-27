Direktoryo ng mga Kumpanya
Biogen
Biogen Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Poland sa Biogen ay mula PLN 224K hanggang PLN 319K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Biogen. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 256K - PLN 300K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 224KPLN 256KPLN 300KPLN 319K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Biogen?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Biogen in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 318,943. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Biogen para sa Inhinyero ng Software role in Poland ay PLN 223,532.

