ViacomCBS
ViacomCBS Mga Sweldo

Ang sahod ng ViacomCBS ay mula $61,762 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Operations Manager in Poland sa mababang hanay hanggang $413,055 para sa isang Human Resources in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ViacomCBS. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
L1 $110K
L2 $137K
L3 $183K
L4 $228K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

DevOps Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Manager ng Produkto
L1 $78.7K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Manager ng Software Engineering
Median $307K

Business Analyst
Median $134K
Data Analyst
Median $121K
Siyentipiko ng Data
Median $209K
Solution Architect
Median $213K

Data Architect

Disenyor ng Produkto
Median $105K
Program Manager
Median $150K
Project Manager
Median $105K
Financial Analyst
Median $110K
Marketing
Median $118K
Accountant
$79.7K

Technical Accountant

Business Operations Manager
$61.8K
Business Development
$328K
Copywriter
$92.5K
Human Resources
$413K
Legal
$131K
Konsultant sa Pamamahala
$134K
Marketing Operations
$99.5K
Product Design Manager
$209K
Recruiter
Median $100K
Sales
$221K
Cybersecurity Analyst
$133K
Technical Program Manager
$101K
Iskedyul ng Vesting

33.33%

TAON 1

33.33%

TAON 2

33.33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa ViacomCBS, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.33% nag-vest sa 1st-TAON (33.33% taunan)

  • 33.33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.33% taunan)

  • 33.33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.33% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa ViacomCBS ay Human Resources at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $413,055. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ViacomCBS ay $132,600.

Iba pang Resources