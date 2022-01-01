ViacomCBS Mga Sweldo

Ang sahod ng ViacomCBS ay mula $61,762 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Operations Manager in Poland sa mababang hanay hanggang $413,055 para sa isang Human Resources in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ViacomCBS. Huling na-update: 10/8/2025
33.33%
TAON 1
33.33%
TAON 2
33.33%
TAON 3
Sa ViacomCBS, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.33% nag-vest sa 1st-TAON (33.33% taunan)
33.33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.33% taunan)
33.33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.33% taunan)
