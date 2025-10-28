AppLovin Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa AppLovin ay mula $242K bawat year para sa Software Engineer 2 hanggang $574K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $350K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AppLovin. Huling na-update: 10/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
100%
TAON 1
Sa AppLovin, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:
100% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% quarterly)
