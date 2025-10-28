Direktoryo ng mga Kumpanya
AppLovin
AppLovin Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in China sa AppLovin ay mula CN¥397K hanggang CN¥578K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AppLovin. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CN¥455K - CN¥519K
China
Karaniwang Range
Posibleng Range
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa AppLovin, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa AppLovin in China ay may taunang kabuuang bayad na CN¥577,898. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AppLovin para sa Marketing role in China ay CN¥396,693.

Iba pang Resources