AgileEngine
AgileEngine Mga Sweldo

Ang sahod ng AgileEngine ay mula $33,432 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing Operations in Ukraine sa mababang hanay hanggang $79,040 para sa isang Inhinyero ng Software in Brazil sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng AgileEngine. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $79K
Marketing Operations
$33.4K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa AgileEngine ay Inhinyero ng Software na may taunang kabuuang bayad na $79,040. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AgileEngine ay $56,236.

