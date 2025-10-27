3M Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in India sa 3M ay umabot sa ₹8.16M bawat year para sa T3. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 3M. Huling na-update: 10/27/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
TAON 1
0%
TAON 2
100 %
TAON 3
Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)
0% nag-vest sa 2nd-TAON (0.00% taunan)
100% nag-vest sa 3rd-TAON (100.00% taunan)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.