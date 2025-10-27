3M Manager ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang Manager ng Produkto kompensasyon in India sa 3M ay umabot sa ₹8.16M bawat year para sa T3. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 3M. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹1.72M - ₹2.01M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tingnan 2 Mga Karagdagang Antas
Iskedyul ng Vesting

0%

TAON 1

0%

TAON 2

100 %

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)

  • 0% nag-vest sa 2nd-TAON (0.00% taunan)

  • 100% nag-vest sa 3rd-TAON (100.00% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



