Xometry
  • Palkat
  • UX-tutkija

  • Kaikki UX-tutkija -palkat

Xometry UX-tutkija Palkat

UX-tutkija mediaanikorvaus in United States Xometry:ssa on yhteensä $158K per year. Katso Xometry:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$158K
Taso
Staff
Peruspalkka
$140K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$7.5K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Xometry?
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Xometry in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $171,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xometry UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $157,500.

