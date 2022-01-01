Yrityshakemisto
2U
2U Palkat

2U:n palkkaväli vaihtelee $64,631:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $295,764:aan Talousanalyytikko :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä 2U. Viimeksi päivitetty: 8/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Tuotevastaava
Median $133K
Liiketoiminta-analyytikko
$123K

Dataanalyytikko
$86.1K
Datatieteilijä
$199K
Talousanalyytikko
$296K
Henkilöstöhallinto
$127K
Markkinointi
$150K
Markkinointitoiminnot
$103K
Tuotesuunnittelija
$80.9K
Ohjelmajohtaja
$92.2K
Projektipäällikkö
$64.6K
Tietoturva-analyytikko
$144K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$224K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$216K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli 2U:ssa on Talousanalyytikko at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $295,764. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
2U:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $130,066.

