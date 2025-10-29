Yritysluettelo
Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United States Xometry:ssa on yhteensä $190K per year. Katso Xometry:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Xometry
Software Engineering Manager
Boston, MA
Yhteensä vuodessa
$190K
Taso
L5
Peruspalkka
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
18 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Xometry?
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Xometry in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $379,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xometry Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $197,750.

Muut resurssit