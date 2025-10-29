Yritysluettelo
Xilinx
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistokehityspäällikkö

  • Kaikki Ohjelmistokehityspäällikkö -palkat

Xilinx Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Xilinx:ssa vaihtelee $265K ja $362K per year välillä. Katso Xilinx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$284K - $343K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$265K$284K$343K$362K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Ohjelmistokehityspäällikkö ilmoitustas yrityksessä Xilinx avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Xilinx-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistokehityspäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Xilinx in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $361,920. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Xilinx Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $265,200.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Xilinx ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Intel
  • Marvell
  • CDW
  • OmniVision Technologies
  • Lattice Semiconductor
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit