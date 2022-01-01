Yritysluettelo
Intel
Intel Palkat

Intel:n palkka vaihtelee $36,403 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $818,056 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Intel. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Ohjelmistoinsinööri
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Tietoturva-ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Krypto-insinööri

Järjestelmäinsinööri

Videopeli-ohjelmistoinsinööri

Tutkimustieteentekijä

AI-tutkija

AI-insinööri

Embedded Systems Software Engineer

Laitteistoinsinööri
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Tuotepäällikkö
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Data-asiantuntija
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Tekninen projektijohtaja

Ohjelmistokehityspäällikkö
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Koneinsinööri
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Ratkaisuarkkitehti
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Markkinointi
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Tuotemarkkinoinnin johtaja

Tuotesuunnittelija
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Talousanalyytikko
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Ohjelmapäällikkö
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Kemian insinööri
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Sähköinsinööri
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Liiketoiminta-analyytikko
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Henkilöstöhallinto
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materiaalitekniikan insinööri
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Myynti
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Kenttämyynnin johtaja

Asiakkuuspäällikkö

Liiketoimintakehitys
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Liiketoimintaoperaatiot
Median $151K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
Median $201K
Data-tieteen päällikkö
Median $262K
Optiikka-insinööri
Median $239K
Tuotesuunnittelupäällikkö
Median $290K
Projektipäällikkö
Median $57.8K
Kirjanpitäjä
Median $137K

Technical Accountant

Hallinnollinen assistentti
Median $95.2K
Graafinen suunnittelija
Median $235K
Myynti-insinööri
Median $201K
Juridiikka
Median $300K
Esikuntapäällikkö
$220K
Rakennusinsinööri
$231K

Construction Engineer

Automaatioinsinööri
$230K
Asiakaspalvelu
$103K
Data-analyytikko
$71.7K
Kiinteistöpäällikkö
$118K
Muotisuunnittelija
$76.4K
Teollinen muotoilija
$156K
Liikkeenjohdon konsultti
$120K
LVI-sähköinsinööri
$180K
Prompt Engineer
$469K
Rekrytoija
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Tekninen kirjoittaja
$44.2K
UX-tutkija
$37.7K
Pääomasijoittaja
$166K
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Intel-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Intel-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Intel on Ohjelmistoinsinööri at the Fellow level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $818,056. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $188,939.

