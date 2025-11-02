Yritysluettelo
Workday
Workday Markkinointioperaatiot Palkat

Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€106K - €125K
Netherlands
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€97.5K€106K€125K€134K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointioperaatiot roolille yrityksessä Workday in Netherlands on vuosittainen kokonaiskorvaus €133,525. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Workday Markkinointioperaatiot roolille in Netherlands ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €97,532.

