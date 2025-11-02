Yritysluettelo
Workday
Workday Liiketoimintaoperaatiopäällikkö Palkat

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus Workday:ssa vaihtelee PLN 200K ja PLN 280K per year välillä. Katso Workday:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Workday-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille yrityksessä Workday on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 280,041. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Workday Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 200,030.

