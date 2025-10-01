Ohjelmistoinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area VMware:ssa vaihtelee $155K per year P1 -tasolta $601K per year Senior Staff Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $255K. Katso VMware:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
VMware-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)
