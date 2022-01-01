Yritysluettelo
LivePerson
LivePerson Palkat

LivePerson:n palkka vaihtelee $24,097 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $402,000 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä LivePerson. Viimeksi päivitetty: 9/15/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $86.9K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $184K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $400K

Tuotesuunnittelija
Median $132K
Hallinnollinen assistentti
$24.1K
Liiketoiminta-analyytikko
$54.8K
Asiakaspalvelu
$137K
Data-analyytikko
$62.4K
Data-tieteen päällikkö
$235K
Data-asiantuntija
Median $142K
Henkilöstöhallinto
$143K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$252K
Markkinointi
$120K
Tuotepäällikkö
$132K
Ohjelmapäällikkö
$201K
Projektipäällikkö
$402K
Rekrytoija
$166K
Ratkaisuarkkitehti
$135K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä LivePerson on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $402,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä LivePerson ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $139,395.

