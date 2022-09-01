Yrityshakemisto
VelocityEHS
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

VelocityEHS Palkat

VelocityEHS:n palkkaväli vaihtelee $109,545:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myyntitekniikan asiantuntija :lle alaosassa $175,875:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä VelocityEHS. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $112K
Myyntitekniikan asiantuntija
$110K
Ratkaisuarkkitehti
$176K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli VelocityEHS:ssa on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $175,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
VelocityEHS:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $112,396.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja VelocityEHS:lle

Liittyvät yritykset

  • Dropbox
  • Flipkart
  • Lyft
  • Spotify
  • Databricks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit