UBS Palkat

UBS:n palkka vaihtelee $22,039 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-tieteen päällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $230,974 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä UBS. Viimeksi päivitetty: 9/4/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Kvantitatiivinen ohjelmoija

Data-asiantuntija
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitatiivinen tutkija

Investointipankkiiri
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Talousanalyytikko
Median $110K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $110K
Tuotepäällikkö
Median $138K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $175K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
Median $64.2K
Liikkeenjohdon konsultti
Median $82.5K
Projektipäällikkö
Median $150K
Ratkaisuarkkitehti
Median $206K

Data-arkkitehti

Cloud Security Architect

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $106K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $173K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $108K
Kirjanpitäjä
$44.6K
Hallinnollinen assistentti
$80.4K
Liiketoimintaoperaatiot
$109K
Liiketoimintakehitys
$76.3K
Esikuntapäällikkö
$159K
Data-analyytikko
$162K
Data-tieteen päällikkö
$22K
Henkilöstöhallinto
$164K
Juridiikka
$159K
Tuotesuunnittelija
$143K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$28.3K
Ohjelmapäällikkö
$231K
Rekrytoija
$148K
Myynti
$159K
Kokonaispalkkiot
$157K
UX-tutkija
$137K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä UBS on Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $230,974. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä UBS ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $137,369.

