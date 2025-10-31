Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States StockX:ssa vaihtelee $236K per year Senior Software Engineer -tasolta $257K per year Technical Lead -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $174K. Katso StockX:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
StockX-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)