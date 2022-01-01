Yrityshakemisto
Drizly Palkat

Drizly:n palkkaväli vaihtelee $132,660:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $351,750:aan Datatieteen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Drizly. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $170K
Tuotevastaava
Median $225K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $261K

Datatieteen päällikkö
$352K
Datatieteilijä
$133K
Markkinointitoiminnot
$246K
Tuotesuunnittelija
$162K
Myynti
$234K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Drizly:ssa on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $351,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Drizly:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $229,413.

