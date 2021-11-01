Yrityshakemisto
Sigmoid
Sigmoid Palkat

Sigmoid:n palkkaväli vaihtelee $22,403:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $70,369:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Sigmoid. Viimeksi päivitetty: 8/22/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $22.4K

Data-insinööri

Datatieteilijä
Median $38.9K
Dataanalyytikko
$23K

Datatieteen päällikkö
$65.1K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$70.4K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Sigmoid:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $70,369. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Sigmoid:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $38,939.

