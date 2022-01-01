Shipt Palkat

Yritysluettelo
Shipt:n palkka vaihtelee $41,078 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $362,875 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shipt. Viimeksi päivitetty: 9/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Tuotepäällikkö
Median $147K

Tuotesuunnittelija
Median $110K

UX-suunnittelija

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $195K
Kirjanpitäjä
$128K
Liiketoiminta-analyytikko
$76.9K
Asiakaspalvelu
$41.1K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $88.2K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$201K
Ohjelmapäällikkö
$167K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $170K
Ratkaisuarkkitehti
$99.1K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$121K
UX-tutkija
$162K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Shipt on Data-asiantuntija at the L5 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $362,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Shipt ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $152,898.

