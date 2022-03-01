Yritysluettelo
Schrödinger
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Schrödinger Palkat

Schrödinger:n palkka vaihtelee $29,678 kokonaiskorvauksena vuodessa Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä alemman pään mukaan $207,060 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Schrödinger. Viimeksi päivitetty: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $171K
Tietoteknologi (IT)
$144K
Tuotepäällikkö
$207K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Projektipäällikkö
$199K
Ratkaisuarkkitehti
$29.7K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Schrödinger-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Schrödinger on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $207,060. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Schrödinger ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $171,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Schrödinger ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • AppFolio
  • Appian
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit