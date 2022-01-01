Yritysluettelo
Roper Technologies
Roper Technologies Palkat

Roper Technologies:n palkka vaihtelee $2,902 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $149,250 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Roper Technologies. Viimeksi päivitetty: 9/18/2025

$160K

Liiketoiminta-analyytikko
$63.3K
Asiakaspalvelu
$2.9K
Data-asiantuntija
$124K

Tuotesuunnittelija
$80.4K
Ohjelmistoinsinööri
$122K
Ratkaisuarkkitehti
$149K
UKK

The highest paying role reported at Roper Technologies is Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roper Technologies is $101,400.

