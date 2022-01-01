Yritysluettelo
Sasken Technologies
Sasken Technologies Palkat

Sasken Technologies:n palkka vaihtelee $11,925 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $99,500 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Sasken Technologies. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $11.9K
Laitteistoinsinööri
$99.5K
Pääomasijoittaja
$33.5K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Sasken Technologies on Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $99,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sasken Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $33,485.

