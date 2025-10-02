Yritysluettelo
Sandvine
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Bengaluru

Sandvine Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Bengaluru Sandvine:ssa vaihtelee ₹1.29M per year Software Engineer I -tasolta ₹2.03M per year Senior Software Engineer I -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹1.65M. Katso Sandvine:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
(Lähtötaso)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

₹13.95M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sandvine?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Verkkoinsinööri

UKK

El paquet salarial més alt reportat per a un Ohjelmistoinsinööri a Sandvine in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹2,753,376. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sandvine per al rol de Ohjelmistoinsinööri in Greater Bengaluru és ₹1,569,893.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Sandvine ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Amazon
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Uber
  • Airbnb
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit