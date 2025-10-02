Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Bengaluru Sandvine:ssa vaihtelee ₹1.29M per year Software Engineer I -tasolta ₹2.03M per year Senior Software Engineer I -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹1.65M. Katso Sandvine:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
