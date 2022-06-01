SADA Palkat

Yritysluettelo
SADA:n palkka vaihtelee $21,128 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekstinkirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $295,515 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $175K
Ratkaisuarkkitehti
Median $230K
Aktuaari
$99.5K

Tekstinkirjoittaja
$21.1K
Asiakaspalvelu
$40.8K
Henkilöstöhallinto
$148K
Tuotesuunnittelija
$101K
Ohjelmapäällikkö
$43.4K
Projektipäällikkö
$138K
Myynti
$160K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$224K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$296K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SADA on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $295,515. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SADA ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $142,973.

Muut resurssit