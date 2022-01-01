Yritysluettelo
Axoni
Axoni Palkat

Axoni:n palkka vaihtelee $155,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $165,825 Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Axoni. Viimeksi päivitetty: 11/17/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $155K
Liiketoiminta-analyytikko
$166K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Axoni-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Axoni on Liiketoiminta-analyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $165,825. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Axoni ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,413.

Muut resurssit