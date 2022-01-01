Replicated Palkat

Replicated:n palkka vaihtelee $170,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $245,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Replicated. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Replicated-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (1.04% jaksoa kohti)
25% ansaitsee 3rd-V (1.04% jaksoa kohti)
25% ansaitsee 4th-V (1.04% jaksoa kohti)
