Yritysluettelo
Replicated
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Replicated Palkat

Replicated:n palkka vaihtelee $170,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $245,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Replicated. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
Median $170K
Myynti-insinööri
$216K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Replicated-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (1.04% jaksoa kohti)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (1.04% jaksoa kohti)

  • 25% ansaitsee 4th-V (1.04% jaksoa kohti)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Replicated on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $245,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Replicated ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $215,761.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Replicated ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit