PathAI
PathAI Palkat

PathAI:n palkkaväli vaihtelee $109,450:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelija :lle alaosassa $411,045:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä PathAI. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Koneoppimisen insinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $170K
Biomediciinan insinööri
$164K

Datatieteilijä
Median $210K
Tuotesuunnittelija
$109K
Myynti
$255K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$411K
Korkeimmin palkattu rooli PathAI:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $411,045. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
PathAI:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $187,750.

Muut resurssit