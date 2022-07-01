Yritysluettelo
Relay Payments
Relay Payments Palkat

Relay Payments:n palkka vaihtelee $88,555 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $218,900 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Relay Payments. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Data-tieteen päällikkö
$219K
Tuotepäällikkö
$88.6K
Myynti
$129K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Relay Payments on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $218,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Relay Payments ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $128,640.

