Reddit
Reddit UX-tutkija Palkat

UX-tutkija mediaanikorvaus in United States Reddit:ssa on yhteensä $260K per year. Katso Reddit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Mediaanipalkka
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Yhteensä vuodessa
$260K
Taso
IC4
Peruspalkka
$210K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Reddit logo

$20K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (100.00% vuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Reddit in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $481,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reddit UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $260,000.

