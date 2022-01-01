Reddit Palkat

Yritysluettelo
Reddit:n palkka vaihtelee $125,899 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $874,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Reddit. Viimeksi päivitetty: 8/29/2025

Ohjelmistoinsinööri
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Data-asiantuntija
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Tuotesuunnittelija
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX-suunnittelija

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $515K
Myynti
IC3 $176K
IC4 $175K
Data-tieteen päällikkö
Median $450K
UX-tutkija
Median $260K
Talousanalyytikko
Median $140K
Projektipäällikkö
Median $145K
Rekrytoija
Median $145K
Kirjanpitäjä
Median $154K

Tekninen kirjanpitäjä

Data-analyytikko
$250K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$210K
Ohjelmapäällikkö
$201K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$222K
Ratkaisuarkkitehti
$147K

Data-arkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
$176K
Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (100.00% vuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Vesting Schedule 100% after year 1.

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Reddit on Ohjelmistoinsinööri at the IC6 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $874,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Reddit ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $235,959.

Muut resurssit