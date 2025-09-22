Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Reddit:ssa vaihtelee $148K per year IC1 -tasolta $874K per year IC6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $405K. Katso Reddit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
IC1
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
$436K
$252K
$181K
$2.9K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
V 1
Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:
100% ansaitsee 1st-V (100.00% vuosittain)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Reddit-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
Vesting Schedule 100% after year 1.
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike