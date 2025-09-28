UX-tutkija korvaus in United States Qualtrics:ssa on yhteensä $145K per year L4 -tasolla. Katso Qualtrics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Qualtrics-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)