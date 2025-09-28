Yritysluettelo
Qualtrics
Qualtrics UX-tutkija Palkat

UX-tutkija korvaus in United States Qualtrics:ssa on yhteensä $145K per year L4 -tasolla.

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$139K - $161K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$122K$139K$161K$177K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualtrics-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Qualtrics in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $177,310. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualtrics UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $122,180.

